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Госдеп: США не называли сроков «вторжения» на Украину

Виктория Храменкова

В мире
Госдеп: США не называли сроков «вторжения» на Украину
Фото: AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Соединенные Штаты Америки никогда не называли точных сроков по «вторжению» России на Украину. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепа Нед Прайс в среду, 16 февраля.

Несостоявшееся «вторжение» он объяснил тем, что у Соединенных Штатов были неверные разведданные.

— Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время, — передает РИА Новости слова Прайса.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что «вторжение» России на Украину якобы запланировано в ночь на 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

Также Нед Прайс заявил, что видео минобороны Российской Федерации об отводе техники от границы с Украиной нужно подтвердить. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты думают, что на данный момент ситуация движется не в сторону деэскалации, а наоборот.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за фейки о вторжении России на Украину.

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