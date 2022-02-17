Шольц обсудил с Байденом свои визиты в Москву и Киев

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Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом прошедшие визиты в Киев и Москву.

Отмечается, что Шольц и Байден поддержали необходимость дальнейших переговоров с Россией. Помимо этого, они поприветствовали заявления России о готовности к дипломатическим усилиям в ситуации вокруг Украины, следует из информации, опубликованной кабмином ФРГ.

— В случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины России стоит рассчитывать на крайне тяжелые последствия, — отметили лидеры.

Во вторник, 15 февраля, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в Кремле. Отмечается, что они продлились более трех часов.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.