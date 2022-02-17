«Крупно оконфузились»: президент Чехии прокомментировал прогноз «вторжения» на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан сказал, что разведслужбы Соединенных Штатов Америки уже в третий раз за последние десятилетия крупно оконфузились. Сначала с Ираком, потом с Афганистаном, а теперь с прогнозом о «вторжении» России на территорию Украины.

Он напомнил, что несколько дней назад уже заявлял, что войны на Украине не будет.

— Потому что россияне — не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы. Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз за последние десятилетия, — рассказал Земан в интервью, опубликованном в четверг, 17 февраля, сетевым изданием Idnes.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что «вторжение» России на Украину якобы запланировано в ночь на 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

Также официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что видео минобороны Российской Федерации об отводе техники от границы с Украиной нужно подтвердить. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты думают, что на данный момент ситуация движется не в сторону деэскалации, а наоборот.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за фейки о вторжении России на Украину.