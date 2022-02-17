«Пытаются задушить»: Лисовец поддержал российских фигуристок
Сюжет:Олимпиада в Пекине
Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец поддержал российских фигуристок, которые представляют нашу страну на Олимпиаде-2022 в Пекине.
— Я бы очень хотел, чтобы для всех наших фигуристов это было хорошим поводом понять, что мы очень яркие. Ярких всегда пытаются задушить, задавить, прижать, — высказался он.
Также он считает, что случай, который произошел с якобы положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой — продуманный, передает газета «Известия».
Лисовец подчеркнул, что этот опыт сделает российских спортсменов более сильными и готовыми ко всему.
7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.
Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.
11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.