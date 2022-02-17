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«Пытаются задушить»: Лисовец поддержал российских фигуристок

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Происшествия
«Пытаются задушить»: Лисовец поддержал российских фигуристок
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец поддержал российских фигуристок, которые представляют нашу страну на Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Я бы очень хотел, чтобы для всех наших фигуристов это было хорошим поводом понять, что мы очень яркие. Ярких всегда пытаются задушить, задавить, прижать, — высказался он.

Также он считает, что случай, который произошел с якобы положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой — продуманный, передает газета «Известия».

Лисовец подчеркнул, что этот опыт сделает российских спортсменов более сильными и готовыми ко всему.

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

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