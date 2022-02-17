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Актера Краско госпитализировали для реабилитации после микроинсульта

Георгий Соланович

Общество
Актера Краско госпитализировали для реабилитации после микроинсульта
Фото: ТАСС / Денис Вышинский

Российского актера Ивана Краско госпитализировали для реабилитации в Петербурге после перенесения им микроинсульта. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где работает артист.

— Иван Иванович находится на реабилитации, — передает сообщение театра РИА Новости.

16 февраля сообщалось, что народного артиста Краско вновь положили в больницу, 91-летнему актеру резко стало плохо из-за перенесенного летом 2021 года инсульта.

Позже стало известно, что актер лежит в больнице уже неделю. Он проходит реабилитацию после инсульта, и пока о выписке никакой речи не идет. Артисту постоянно вводят лекарства, но его состояние нестабильное.

27 августа 2021 года Краско госпитализировали в больницу с инсультом. Специалисты диагностировали у актера нарушение мозгового кровообращения. Из-за недуга артист начал терять память.

Выписали из больницы его в сентябре. При этом врачи порекомендовали артисту вести здоровый образ жизни и в особенности отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Краско сразу же после выписки изъявил желание вернуться к прежнему ритму жизни и на работу.

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