Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины 20 февраля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия не знает, закончится ли обострение ситуации вокруг Украины 20 февраля, так как не она за это в ответе. Как и планируется, российско-белорусские учения в этот день завершатся, заявил в четверг, 17 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Насчет 20 февраля — вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. А насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация — я не знаю, потому что не мы ее раздували, не мы этим занимаемся, — передает его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что вопросы о преодолении эскалации ситуации вокруг Украины нужно адресовать западным политикам и СМИ, потому что обостряется она у них в умах.

Китайское издание «Чжунго жибао» в свою очередь пишет, что Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением в странах Запада, раз за разом заявляя о грядущем «вторжении» России на Украину. По материалу СМИ, несмотря на всячески «подогреваемые» США заявления о «неизбежной» войне, о российской агрессии, о точной дате «вторжения» армии РФ на Украину, Москва не только не напала на Киев, но и отводит часть сил, расквартированных вблизи украинских границ для учений.

На эту же тему высказались сотрудники посольства РФ в Вашингтоне. В их заявлении говорится, что США занимаются «самогипнозом» и раскручивают «маховик антироссийской истерии» в ситуации с якобы готовящимся «нападением» России на Украину.