Песков предупредил об опасной ситуации близ границ России

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация на Украине развивается в непосредственной близости к границам РФ. В любой момент она может выйти за рамки информационных атак и воспламениться. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ, — передает его слова ТАСС.

При этом Россия занимает ответственную позицию по данному вопросу и ждет диалога от своих партнеров. Также она уже сформулировала свой ответ странам Запада по гарантиям безопасности. Он уже согласован российским лидером Владимиром Путиным и в ближайшее время будет опубликован сотрудниками МИД РФ.

Глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что Россия не знает, закончится ли обострение ситуации вокруг Украины 20 февраля, так как не она за это в ответе. Как и планируется, российско-белорусские учения в этот день завершатся. Он также рассказал, что вопросы о преодолении эскалации ситуации вокруг Украины нужно адресовать западным политикам и СМИ, потому что обостряется она у них в умах.