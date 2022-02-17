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Лавров сообщил, что РФ направит США ответ по гарантиям безопасности 17 февраля

Михаил Алимов

Общество
Лавров сообщил, что РФ направит США ответ по гарантиям безопасности 17 февраля
Сергей Лавров / Фото: МИД РФ

Россия направит США письмо с ответом на гарантии безопасности в Европе в четверг, 17 февраля. Оно будет опубликовано, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, ответы будут высланы на бумаге и в электронной форме.

— Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне, — передает его слова ТАСС.

Лавров считает, что представители гражданского общества всех стран должны знать все подробности в обсуждении гарантий безопасности. Москва предпочитает не держать их в секрете, в отличие от коллег из Вашингтона и Брюсселя. Потому что в ином случае информационное пространство забивается ложью, которая затрагивает ситуацию вокруг Украины и в Европе в целом.

Требования России сформированы на основе закрепленных в международных документах положений.

— Это не Россия сформировала перечень гарантий, это закреплено и в документах ОБСЕ, и в документах Совета Россия — НАТО, — отметил министр.

Также Лавров заявил, что Россия будет просить по отдельности ответить западных партнеров в контексте их понимания принципа неделимости безопасности.

16 февраля президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответов России по встречным предложениям Запада относительно гарантий безопасности, представленный министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Вечерняя Москва» узнала у генерального директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова, как будут развиваться события.

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