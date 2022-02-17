Латвия упростит правила въезда для граждан России

Фото: Unsplash

Латвия с 11 марта упрощает правила въезда в страну для граждан РФ. Теперь можно предъявить только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил парламентский секретарь МИД Янис Бекерис.

Латвия откажется от деления стран на группы риска, но продолжит контролировать медицинские документы. Сейчас россияне могут въехать в эту страну только в особых случаях.

— В результате отмены ограничений въезд в Латвию станет более доступным, в том числе из России, откуда въезд был возможен только в значимых случаях, — передает его слова РИА Новости.

Также Бекерис напомнил, что для въезда в Латвию необходима виза.

До этого власти Туниса упростили въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Привитые отечественными вакцинами россияне должны будут предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет. Для невакцинированных туристов ПЦР-тесты останутся обязательными. Они должны быть сделаны не более чем за 48 часов до регистрации на самолет.