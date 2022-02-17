Сайт МИД перестал работать на фоне публикации ответа США по безопасности

Фото: МИД РФ

Сайт МИД России не работал в течение нескольких часов из-за неудовлетворительной работы технический служб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 17 февраля.

— Сайт не работает уже час, причина — некачественная работа технических служб, — говорится в сообщении.

Сбой произошел на фоне публикации документа из 11 страниц с реакцией на ответы США по гарантиям безопасности. Часть пользователей предположила, что недоступность сайта объясняется большим числом желающих просмотреть страницу с соответствующей информацией, отмечает ТАСС.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.