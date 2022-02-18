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«Бегает от прыжка до прыжка»: Роднина раскритиковала выступление Трусовой

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Бегает от прыжка до прыжка»: Роднина раскритиковала выступление Трусовой
Фото: Telegram / olympic_russia

Российская фигуристка Александра Трусова не очень успешно выступила со своей программой на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на установление рекорда. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Ирина Роднина.

— А если у нее программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей (Александре Трусовой — прим. «ВМ») плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание, — заявила она в беседе с порталом Life.

Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде, стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который фигуристка пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе Игр. Он также отметил, что Щербакова выиграла золотую медаль «абсолютно по праву». В свою очередь Валиева не смогла показать результат, к которому все привыкли, заключил он.

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