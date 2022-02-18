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Врач объяснила, какие последствия грозят Асмус после полученной на съемках травме

Юлия Курганова

Общество
Врач объяснила, какие последствия грозят Асмус после полученной на съемках травме
Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус получила кровавые раны на съемках очередного фильма. Согласно сценарию, героиня ленты должны была провести депиляцию в зоне подмышек, но артистка не получила необходимых инструкций по применению, и отрывание восковых полосок перед камерой причинило ей нестерпимую боль. Звезде пришлось отправиться за помощью к врачам, которые диагностировали ожог.

Дерматолог Юлия Вайлова прокомментировала произошедшее. Она считает, что такое повреждение кожи может быть довольно опасно.

— В подмышечной области очень тонкая и чувствительная кожа, и ее легко повредить. Плюс если девушка ранее никогда не сталкивалась с восковыми полосками, то при неправильном использовании риск повреждения усиливается, — отметила врач.

Она добавила, что ситуация осложняется тем, что в подмышечной области обычно много бактерий и неблагоприятный исход вполне вероятен.

— При неправильной обработке подобной раны может произойти инфицирование, которое мало того что будет длительно заживать, но и способно оставить после себя поствоспалительную гиперпигментацию. А если постравматический период будет проведен неверно, чего Кристина может избежать из-за своевременного обращения к врачам, то в такой ситуации могут даже сформироваться рубцы, — заключила Вайлова, передает Пятый канал.

Кристина Асмус на своей странице в соцсети часто делится кадрами со съемок или публикует пикантные фото. 10 февраля она решила примерить откровенный образ, запечатлевшись в черном ультракоротком платье и ботфортах на шпильке.

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