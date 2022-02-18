«Позор на всю жизнь»: Сябитова высказалась об участии Волочковой в «Давай поженимся»

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущая и сваха Роза Сябитова высказалась об участии балерины Анастасии Волочковой в передаче Первого канала «Давай поженимся!». Появление артистки в эфире программы наделало много шума, так как именно там она нашла себе избранника — банщика Сергея Кузнецова. Фанаты полагали, что именно Лариса Гузеева и Роза Сябитова помогли устроить личную жизнь звезде, но на деле все обстояло иначе.

— Волочкова к нам не пришла в качестве невесты. Она была звездным сватом — у нас такая традиция. У нас там, по-моему, было восемь сватов. Программа была веселая. Увела она этого жениха или глазки строила — я не знаю. Как у нее это все развивается, я понятия не имею. Мне вообще неинтересно, что происходит с нашими звездами. Внимания на час, а позор на всю жизнь, — заявила ведущая в Youtube-шоу «Алена, блин!»

На днях Волочкова раскрыла истинную причину расставания с Кузнецовым. Балерина раскрыла подробности своих отношений с банщиком и рассказала, почему на самом деле рассталась с бывшим возлюбленным.

По ее словам, Сергей оказался слишком мелочным мужчиной: прима сама оплачивала все расходы пары на Мальдивах, пока владелец банного комплекса пытался набрать популярность за счет звездной партнерши.

Волочкова сообщила, что рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым 31 января. Она написала в соцсети, что ему от нее нужен был только пиар, и назвала его поступок предательством.

Кузнецов же в ответ выдвинул свою версию происходящего. Он сообщил, что балерина якобы совершила поступок, который он не может простить.