СМИ: В Соединенных Штатах сочли «уловкой» отвод российских войск от Украины

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Власти США получили разведданные о том, что объявленный РФ отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной «уловкой», чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие страны. Об этом сообщает в четверг, 17 февраля, издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американских и европейских структурах власти.

В статье указано, что Вашингтоне посчитали, что заявления России о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».

Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с данной информацией.

17 февраля Минобороны Британии обнародовало схему «вторжения» России на Украину. Министерство обороны Великобритании опубликовало карту, на которой изображены направления главных ударов в рамках якобы нападения РФ на Украину.

Схема представлена на карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина». Первая фаза, как уточняется, включает в себя вторжение на Киев и Днепр.

15 февраля британский таблоид Mirror сообщал, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.