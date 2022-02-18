Москвичам рассказали, как в городе делают дорожные знаки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице на базе технополиса «Мосгормаш» расположилось производство компании «АИР «Магистраль». Она разрабатывает инновации в сфере дорожной разметки и знаков. Проблесковые маячки, мобильные светофоры, проекторы с дорожной разметкой — все это производит для города предприятие.

— Эти проекторы по сути дублируют знаки или разметку пешеходных переходов. Например, наши устройства работают в «Сколкове». Технология помогает защитить человека, ведь на нерегулируемом переходе может либо износиться разметка, либо его, особенно в наших климатических условиях, может занести снегом. А проектор, который транслирует изображение сверху, будет видно всегда, — сообщил начальник цеха Юрий Синицын.

По его словам, производятся ультратонкие дорожные знаки — их толщина не превышает 11 миллиметров. Он имеет специальную подсветку, которая достигается за счет определенной насечки, сделанной лазерным станком. Также компания выпускает дорожные знаки на современном производстве.

После создания изделия оно проходит неоднократные проверки, в том числе заказчиком продукта.

— У нас был заказчик, который несколько часов чистил ограждения, чтобы проверить его устойчивость перед снегоуборочной техникой. Еще один заказчик тестировал делиниаторы с помощью КамАЗа. Наезжал на ограждения, гнул столбики — в итоге ничего не сломалось, — рассказал учредитель и генеральный директор «АИР Магистраль» Алексей Кучмин.

По его словам, компании повезло стать резидентом технополиса и получить от столицы поддержку, а также хорошее расположение производства, передает официальный сайт мэра Москвы.

Предприятия городских технополисов производят много разных вещей. Так, до конца 2025 года на 40 российских объектах энергетики внедрят оптические трансформаторы от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» компании «Профотек». Новые устройства установят на объектах магистральных и распределительных сетей. Среди них 15 подстанций с уровнем напряжения от 220 киловольт, а также 25 подстанций с напряжением от 110 киловольт.