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Профессор Северинов заявил, что пандемия не закончится после «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Профессор Северинов заявил, что пандемия не закончится после «омикрона»
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Нет никаких оснований считать, что «омикрон»-штамм является последней формой коронавируса, после которой наступит конец пандемии. Коронавирус продолжит эволюционировать, и в будущем появятся новые штаммы. Такое мнение высказал завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

— Все биологические объекты эволюционируют, и коронавирус, конечно, не исключение. Никаких оснований считать, что «омикрон» есть последняя, крайняя и самая совершенная форма этого вируса, нет. Понятно, что в конечном счете все будут заражены или вакцинированы, у всех возникнет некоторый уровень устойчивости, — отметил Северинов в комментарии НСН.

По его словам, через некоторое время вирус не будет вызывать столь серьезные последствия, как в настоящее время. Коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание, которое будет находиться среди людей постоянно, как, например, грипп или ОРВИ.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию, передает ФАН.

До этого ученые назвали восемь признаков «омикрона» у привитых пациентов.

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