Андрей Бочкарев: Два дома по реновации в Очаково-Матвеевском передадут под заселение в 2022 году

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Очаковская улица Карта всех событий

Две новостройки по программе реновации жилья в Очаково-Матвеевском районе столицы передадут под заселение в 2022 году. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Очаково-Матвеевском с начала 2022 года застройщик сдал в эксплуатацию два дома по реновации: на улицах Большая Очаковская д.35Б и Веерная д.26А. Они будут переданы под заселение в 2022 году, благодаря чему более 400 семей из ближайших пятиэтажек смогут переехать в новые квартиры. Переселение жителей планируется начать летом текущего года, — рассказал он.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в этом районе подобрано семь стартовых площадок для переселения.

— В жилой корпус на Большой Очаковской улице поедут более 80 семей из дома 45, корпус 1 на одноименной улице. Новостройка на Веерной улице зарезервирована для 341 семьи, проживающих в пятиэтажных домах: д.26, корп.2 и д.28, корп.2 на той же улице, а также улице Никулинской, д.22. Сейчас в Очаково-Матвеевском подобрано семь стартовых площадок. Помимо введенных домов на Большой Очаковской и Веерной, заселяется дом на Матвеевской улице №11, еще четыре объекта проектируются, — сообщил он.

Как отметил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин, жителей новых корпусов обеспечат всей необходимой инфраструктурой. В доме на Большой Очаковской улице спроектированы две террасы, которые горожане могут использовать как места для отдыха. Рядом с домами находятся магазины, аптеки, первые этажи у них нежилые. Там откроются офисы, кафе, салоны красоты и прочие предприятия малого бизнеса.

До этого Левкин заявил, что жилой дом в Симферопольском проезде столичного района Нагорный введен в эксплуатацию по программе реновации. Он также добавил, что отделка в новостройке соответствует установленным стандартам, а прилегающая территория благоустроена: во дворе построили детские и спортивные площадки. Жилой дом находится у станции метро «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии и парка.