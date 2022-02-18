Суд в Москве арестовал отца найденных в тяжелом состоянии восьмимесячных близнецов

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Столичный суд учел позицию прокуратуры и заключил под стражу отца восьмимесячных близнецов, которых обнаружили в тяжелом состоянии в одной из московских квартир в районе Перово. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 43-летнего мужчину, — говорится в сообщении Telegram-канала столичной прокуратуры.

До этого суд арестовал мать близнецов. Она останется в СИЗО до 16 апреля.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 16 февраля. В одной из квартир столичного района Перово на улице Плеханова были найдены два восьмимесячных близнеца. Малышей некоторое время не кормили, а родители, которые находились дома, оказались в бессознательном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения. Грудничков в тяжелом состоянии госпитализировали, а матери с отцом предъявили обвинение в покушении на убийство детей. «Вечерняя Москва» собрала подробности произошедшего.

Это не единственный случай ужасающего отношения родителей к детям. В пятницу, 14 февраля, 30-летняя жительница столичного района Люблино после домашних родов поместила новорожденного в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома. Инцидент произошел на улице Ставропольской. Ребенок чудом остался жив. Его и мать экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с новорожденным и принятие процессуального решения по данному факту.