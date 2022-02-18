Андрей Бочкарев: Специалисты завершили остекление пешеходного моста через Яузу

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

В столице полностью завершено остекление нового пешеходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская». Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85 процентов, — рассказал он.

Специалисты начали монтировать инженерные системы и оборудование.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, они также начали строить два лифта для маломобильных граждан. Работы закончены почти на четверть.

— В настоящий момент завершаются работы по восстановлению набережной и уже идет благоустройство прилегающей территории — гранитное мощение возле первой башни моста, — сообщил он.

Как отмечается, длина моста составит 111 метров, а протяженность пролетного строения — 88 метров.

До этого руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов заявил, что мост длиной 360 метров через реку Пехорку построят в Москве. На данный момент подрядчик ведет проектно-изыскательские работы. В рамках строительства планируется организовать движение по трем полосам в обе стороны. Всего предстоит построить 1,5 километра дорог, реконструировать уже существующие улицы и обустроить подъездную дорогу к очистному сооружению.