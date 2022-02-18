Фигуристкам Щербаковой и Трусовой вручили олимпийские медали

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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали на Олимпийских играх в Пекине.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.

Детский психолог Наталья Наумова объяснила «ВМ», что могло вызвать нервный срыв у фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой после прокатов их произвольных программ на Играх. По ее словам, физические нагрузки негативно влияют на психологическое здоровье юных профессиональных спортсменов. Так, например, срыв может произойти, если физическая нагрузка слишком высокая, если у ребенка есть травма и если человек занимается спортом в ущерб своему здоровью.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.