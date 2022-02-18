Трусова отказалась комментировать фразу «вы все знали» в адрес Тутберидзе

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Российская фигуристка Александра Трусова отказалась комментировать журналистам нервный срыв после окончания соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

— Комментировать это не буду, — сказала спортсменка.

Так, одной из ее фраз стала «вы все знали» в адрес тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка на церемонии награждения сняла с себя медаль, как сошла с пьедестала.

Она также уточнила, что допинг-контроль прошел быстро. Трусова при этом пожаловалась, что ей пришлось ночью долго ждать транспорт до отеля, отмечает РИА Новости.

Детский психолог Наталья Наумова объяснила «ВМ», что могло вызвать нервный срыв у фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой после прокатов их произвольных программ на Играх. По ее словам, физические нагрузки негативно влияют на психологическое здоровье юных профессиональных спортсменов. Так, например, срыв может произойти, если физическая нагрузка слишком высокая, если у ребенка есть травма и если человек занимается спортом в ущерб своему здоровью.

17 февраля российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе на Играх. Он уточнил, что фигуристка — большая молодец, а также что ей удалось установить мировой рекорд.