Психологи рассказали, как цвета в интерьере влияют на самочувствие

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Цветовые решения в интерьере квартиры могут оказывать влияние на настроение и самочувствие ее жильцов. Некоторые цвета, например черный и синий, в больших количествах привносят ощущение тяжести в комнату, а белый и голубой, наоборот, дарят легкость. Психологи дали советы, какие цвета можно использовать в интерьере, а какие лучше не применять в большом количестве.

Так красный цвет в психологии считается агрессивным и ассоциируется с жестокостью. В полностью красной комнате может случиться перевозбуждение психики, поэтому с красными оттенками нужно быть осторожными. В умеренных количествах они способны придать уверенности.

Оранжевый заряжает энергией и оптимизмом. Но его большое количество будет мешать расслаблению.

Желтый — один из самых комфортных для восприятия цветов, но он должен быть с золотистым или коричневым оттенком. Он способствует и творческой деятельности. Желтый часто используют для детских комнат.

Черный, синий, темно-коричневый, фиолетовый создают напряженную атмосферу, и владелец квартиры среди такой расцветки может ощущать тяжесть. Такие цвета лучше разбавлять светлыми элементами.

Зеленый цвет больше всего подходит реалистам, которые спокойно принимают решения. Различные оттенки зеленого способствуют релаксации и устранению плохого настроения и негативных установок.

Голубой цвет также отлично подойдет для интерьера. Он дает ощущение прохлады, легкости, спокойствия, передает издание «Профиль».

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