Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 22/10к1 Карта всех событий

Движение трамваев № 26 на улице Кржижановского восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что трамваи на этом маршруте задерживаются из-за дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в районе остановки «Новочеремушкинская улица».

17 февраля появилась информация о том, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за ДТП, которое произошло на путях возле остановки «Преображенская площадь».

До этого сообщалось, что несколько трамваев задерживаются на столичной улице Рогожский Вал из-за аварии на путях. По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на трамвайные пути в неположенном месте и столкнулся с трамваем. Из-за этого маршруты временно изменили. Дептранс советовал внимательно следить за расписанием.

Также в ведомстве посоветовали водителям быть внимательнее во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей.