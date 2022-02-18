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Движение трамваев № 26 на улице Кржижановского восстановлено

Георгий Соланович

Происшествия
Движение трамваев № 26 на улице Кржижановского восстановлено
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 22/10к1 Карта всех событий

Движение трамваев № 26 на улице Кржижановского восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что трамваи на этом маршруте задерживаются из-за дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в районе остановки «Новочеремушкинская улица».

17 февраля появилась информация о том, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за ДТП, которое произошло на путях возле остановки «Преображенская площадь».

До этого сообщалось, что несколько трамваев задерживаются на столичной улице Рогожский Вал из-за аварии на путях. По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на трамвайные пути в неположенном месте и столкнулся с трамваем. Из-за этого маршруты временно изменили. Дептранс советовал внимательно следить за расписанием.

Также в ведомстве посоветовали водителям быть внимательнее во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей.

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