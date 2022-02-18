Второго нападавшего на полицейских мужчину в московском метро отправили в СИЗО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Второго мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудников полиции в Московском метрополитене, отправили в СИЗО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 февраля.

— С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу до 17 апреля 2022 года второго обвиняемого по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти, — уточнила Нефедова.

Видео: Пресс-служба Черемушкинского районного суда

18 февраля под стражу заключили первого напавшего на полицейских мужчину.

Вечером 17 февраля на «Тульской» молодой человек отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться на них руками. Его друг пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Позже правоохранители задержали обоих правонарушителей. Следком опубликовал кадры их допроса. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в столичном метрополитене.