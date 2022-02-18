МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 19 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильные порывы ветра, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в субботу, 19 февраля. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 19 февраля с сохранением до конца суток в городе Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, — уточняется в сообщении.

МЧС призвало жителей Москвы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям транспортных средств ведомство рекомендует снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать внезапных маневров.

В ближайшие субботу и воскресенье в столице сохранится теплая погода: даже в ночные часы температура не опустится ниже минус одного–двух градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как отметил специалист, высота снежного покрова будет стремительно уменьшаться: в четверг она уже уменьшилась практически на 15 процентов — с 34 до 28 сантиметров.