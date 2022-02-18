Тутберидзе выразила недоумение из-за высказывания главы МОК Баха

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Тренер Этери Тутберидзе ответила на слова президента МОК Томаса Баха об отношении к фигуристке Камиле Валиевой.

— Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом, — отметила Тутберидзе в комментариях под постом тренера Александра Жулина в Instagram.

18 февраля Бах заявил, что был встревожен и потрясен, когда увидел выступление Валиевой. Фигуристка, по его мнению, столкнулась с невероятным давлением.

Глава МОК добавил, что спортсменка испытывала огромный стресс и хотела поскорее «забыть всю эту историю», но в итоге смогла закончить выступление. Он признался, что был расстроен, когда смотрел прокат Валиевой.

17 февраля российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп, получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.