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В ЛНР сообщили об обстреле из минометов районов Донецкого и Славяносербска

Юлия Курганова

В мире
В ЛНР сообщили об обстреле из минометов районов Донецкого и Славяносербска
Фото: youtube.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров районы населенных пунктов Славяносербск и Донецкий. Об этом сообщило в субботу, 19 февраля, представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Населенный пункт Новотошковское — Донецкий: миномет 120 миллиметров (15 мин); Трехизбенка — Славяносербск: миномет 120 миллиметров (9 мин), — сказано в сообщении.

Вечером в пятницу, 18 февраля, ВСУ выпустили по Золотому 5-7 мин, а по поселку Донецкому — 12 мин.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны украинских военных. Информации о погибших не поступало, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению нескольких объектов гражданской инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Более трех тысяч человек эвакуировали из ДНР в Россию. Об этом сообщил в субботу, 19 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий, докладывая о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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