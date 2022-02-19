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Врачи назвали чай, втрое увеличивающий риск развития рака

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Врачи назвали чай, втрое увеличивающий риск развития рака
Фото: pexels.com/Mareefe

Врачи рассказали об одном сорте чая, который в три раза увеличивает риск развития рака. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что с этим чаем связан как минимум каждый пятый случай заболевания онкологией.

Парагвайский чай мате, который подают в традиционном сосуде калабасе с металлической трубочкой, многие хвалят за высокое содержание антиоксидантов. Его часто сравнивают с зеленым чаем, причем некоторые источники утверждают, что в мате антиоксидантов на 90 процентов больше. Но несмотря на обилие минеральных веществ, витаминов и антиоксидантов, данный напиток способен увеличить риск заболевания раком.

— Если пить мате долго и в больших количествах, это увеличивает риск возникновения рака простаты, мочевого пузыря, легких, полости рта, пищевода, головы и шеи, — сообщили врачи.

Отмечается, что этот напиток содержит полициклические ароматические углеводороды, которые также имеются в жареном мясе и табачном дыме. Исследования показывают, что употребление этого канцерогена чревато серьезными последствиями для иммунной, репродуктивной и нервной системы. Еще это влияет на развитие онкологических заболеваний.

В ходе одного исследования ученые выяснили, что у тех, кто часто и помногу пьет мате, риск возникновения рака легких на 60 процентов выше, чем у тех людей, которые употребляют его редко. Также специалисты сделали вывод, что мате увеличивает риск заболевания раком легких и желудочно-кишечного тракта. Еще они выяснили, что у пациентов чаще выявляют мелкоклеточный рак легкого, который встречается не так часто.

Исследователи подчеркнули, что умеренное потребление мате безопасно. Но те, кто пьет этот чай регулярно и в больших количествах, должны себя ограничивать, сообщается на портале Daily Express.

Врачи назвали снижающий давление напиток. Многочисленные исследования показали, что справиться с гипертонией поможет один популярный напиток. Медики отметили, что высокое кровяное давление связано с силой, с которой кровь действует на стенки артерий. Если патологию не лечить, то повышение давления может привести к сердечному приступу. Поэтому нужно найти способ естественным способом снижать давление.

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