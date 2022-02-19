Около 40 искусственных неровностей установят на дорогах на востоке столицы

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Россия, Москва, улица Плющева Карта всех событий

На дорогах на востоке столицы установят 36 искусственных неровностей. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) Москвы.

— В этом году в Восточном округе продолжится работа по созданию условий для безопасного дорожного движения. Всего на территории ВАО планируется обустроить 40 новых пешеходных переходов. На улице Плющева будет устроен нерегулируемый переход через проезжую часть. Он появится рядом с корпусом школы № 2126. Такое решение принято на заседании окружной комиссии, чтобы обеспечить безопасное движение пешеходов на этом участке улицы, — говорится на сайте администрации округа.

Специалисты обустроят 21 участок пешеходных тротуаров, организуют 130 мест для парковки автомобилей, еще семь перенесут на более удобные места, а также установят 22 знака дорожного движения. Кроме того, будет проведено благоустройство в районах Вешняки и Сокольники.

Более 23 миллионов квадратных метров асфальта заменят в Москве в 2022 году. Работы запланированы на таких значимых объектах, как Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, улицы Новая Басманная и Бакунинская.

Отмечается, что работы по ремонту дорог проводятся ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и многочисленных резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается колейность.