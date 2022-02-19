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Зеленский предложил Путину встретиться

Полина Долганова

В мире
Зеленский предложил Путину встретиться
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в рамках Мюнхенской конференции в субботу, 19 февраля, предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться.

Глава Украины уточнил, что не знает, чего в настоящее время желает добиться его российский коллега.

— Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться, — цитирует Зеленского РИА Новости.

До этого глава Украины заявил, что инициирует встречу участников Будапештского меморандума по вопросу обеспечения безопасности.

Межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия подписали украинская сторона, Россия, Соединенные Штаты и Великобритания.

В этот же день, 19 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении, что «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы.

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