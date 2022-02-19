На Каланчевской улице временно задерживаются трамваи № 7, 13, 37, 50

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Каланчевской улице в районе остановки «МЦД Каланчевская» из-за повреждения контактной сети временно задерживаются трамваи № 7, 13, 37, 50. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram.

17 февраля появилась информация о том, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за ДТП, которое произошло на путях возле остановки «Преображенская площадь».

До этого сообщалось, что несколько трамваев задерживаются на столичной улице Рогожский Вал из-за аварии на путях. По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на трамвайные пути в неположенном месте и столкнулся с трамваем. Из-за этого маршруты временно изменили. Дептранс советовал внимательно следить за расписанием.