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Зеленский и Макрон обсудили обострение ситуации в Донбассе

Виктория Храменкова

В мире
Зеленский и Макрон обсудили обострение ситуации в Донбассе
Фото: president.gov.ua

В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации в Донбассе. Также во время разговора они затронули тему возможных путей немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

— Провел срочный разговор с президентом Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования, — написал в своем Twitter Зеленский.

12 февраля лидеры стран также провели переговоры. Тогда стало известно, что в ходе телефонных переговоров Зеленский обсудил с Макроном безопасность Украины и пути активизации переговоров в «нормандском формате».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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