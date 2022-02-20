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Эндокринолог рассказала, кто нуждается в обследовании перед вакцинацией

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эндокринолог рассказала, кто нуждается в обследовании перед вакцинацией
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова рассказала, что люди, которые имеют аутоиммунные заболевания, нуждаются в обследовании и лечении перед вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от COVID-19 важна для любого человека, однако некоторым гражданам следует готовиться к ней заранее, если у них есть определенные заболевания, считает врач.

— Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку. Вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии, — поделилась Кривцова в беседе с URA.RU.

Заболевание на момент вакцинации должно находиться в состоянии полной компенсации, добавила специалист.

— В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, встреча с вирусом или прививка, и какая прививка. В этих вопросах поможет разобраться терапевт. Обязательно посоветоваться с врачом, — рекомендует вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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Недавно эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина рассказала, как после коронавируса восстановиться людям, которые перенесли тяжелую форму болезни.

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