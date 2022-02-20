Крупный пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Остаповский проезд, 17 Карта всех событий

Ангар загорелся на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 20 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание обнаружили в здании по адресу Остаповский проезд, 17. Наблюдалась угроза перехода на соседнее здание. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

По состоянию на 08:00 площадь пожара составляла 100 квадратных метров, однако огонь продолжал распространяться.

Позднее пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

18 февраля возгорание произошло в Академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы. Очаг обнаружили в вентиляционной шахте. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.