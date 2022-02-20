Пульмонолог Степанян объяснил, чем городской воздух отличается от сельского

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Атмосферное давление может оказывать сильное влияние на состояние легких человека. Об этом рассказал врач-пульмонолог Игорь Степанян.

По его словам, жители городов часто говорят о нехватке кислорода, однако они получают его в таком же количестве, как и жители сельской местности.

— Количество кислорода в воздухе не сильно различается в сельской местности и в городе. И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси. Если и есть разница, то она в один процент, а он погоды не делает, — пояснил специалист.

Он уточнил, что воздух в городе может негативно сказываться на здоровье из-за высокого содержания в нем твердых частиц.

Источниками вредных примесей в воздухе, как правило, являются стройки и шины автомобилей, которые стираются о дорожное покрытие.

Чтобы сохранить свое здоровье в порядке, городскому жителю рекомендуется почаще выезжать за город.

Так, на свежем воздухе лучше проводить не менее одного дня еженедельно, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что сильный ветер и большое количество осадков улучшили качество воздуха в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, снег и ветер положительно повлияли на концентрацию РМ10 и РМ2,5, оксида углерода в воздухе: в январе среднемесячная концентрация вредных веществ находилась на рекордно низком уровне за последние пять лет. Бирюков добавил, что объем выпавших осадков превысил месячную норму почти на половину.