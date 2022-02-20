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Появилось видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР

Полина Долганова

В мире
Появилось видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР
Фото: YouTube / Телеканал «Оплот ТВ»

В СМИ появилось видео захвата украинских диверсантов, которые пытались взорвать в Донецке объекты инфраструктуры. Ролик обнародовал телеканал «Оплот ТВ».

На кадрах видно, как стороны ведут друг с другом интенсивный бой. В результате инцидента двое представителей спецназа Донецкой народной республики были ранены.

Спецназовцы Министерства государственной безопасности (МГД) Донецка в субботу, 19 февраля, обезвредили в ДНР группу диверсантов с Украины, планировавших взорвать объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, газопроводы и фильтровальные станции). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что в процессе задержания диверсанты пытались оказать вооруженное сопротивление. По этой причине двое спецназовцев получили ранения огнестрельным оружием.

В итоге деятельность группировки удалось пресечь.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганска Иван Филипоненко. По его словам, около 05:00 военные 79-й десантно-штурмовой бригады попытались атаковать позиции ЛНР около села Пионерского.

Вечером, 19 февраля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что украинские силовики обстреляли восемь населенных пунктов.

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