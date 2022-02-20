Кремль усомнился в готовности Зеленского выполнять Минские соглашения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент России Владимир Путин не может рассматривать украинского президента Владимира Зеленского как того, кто способен выполнить Минские соглашения. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что у России есть все основания воспринимать Зеленского как человека, который не только не может, но и не желает выполнять эти договоренности.

— Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать, — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Днем ранее, 19 февраля, Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции назвал информацию о взрывах в Ростовской области «ложью и провокацией».

В тот же день снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Позднее председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва снаряда на российской территории.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.