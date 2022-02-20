Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 20 февраля.

— В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы — прим. «ВМ») и немедленное введение режима тишины, — написал президент.

12 февраля лидеры двух стран также провели переговоры. Тогда стало известно, что в ходе телефонных переговоров Зеленский обсудил с Макроном безопасность Украины и пути активизации переговоров в «нормандском формате».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.