Поезда Казанского направления МЖД следовали с задержкой из-за остановки состава

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Авиамоторная Карта всех событий

Поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с увеличенными интервалами из-за остановки состава на станции Авиамоторная по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 21 февраля.

В ведомстве отметили, что после к остановившемуся поезду прибыл вспомогательный локомотив.

— Остановившийся поезд был убран вспомогательным составом. Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда, — говорится в сообщении.

Расписание ряда электричек Казанского направления Московской железной дороги изменилось с 15 по 28 февраля. Так, например, экспрессы № 7122 Москва — Раменское и № 7123 Раменское — Москва (отправлением в 13:00) вывели из расписания. При этом электрички № 6556 Москва — Ипподром (в 14:45) и № 6567 Ипподром — Москва (в 14:57) в рабочие дни также вывели из графика на участке Быково — Ипподром. Изменения коснулись и экспрессов № 7183 Голутвин — Москва (в 11:20) и № 7184 Москва — Голутвин (в 13:38).