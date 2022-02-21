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Режим ЧС ввели в Пензенской области из-за прибывших беженцев из Донбасса

Михаил Алимов

Общество
Режим ЧС ввели в Пензенской области из-за прибывших беженцев из Донбасса
Фото: Из личного архива Владимира Полько

В Пензенской области вводится режим ЧС из-за ситуации с беженцами, прибывающими на территорию региона из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

— С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко. Введение режима связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В области введен ЧС регионального уровня реагирования. Он действует с целью нормального размещения, обустройства и обеспечения всем необходимым приехавших в регион граждан республик.

Накануне в Курской области введен режим ЧС из-за беженцев из Донбасса. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в МЧС.

В этот же день в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Кроме того, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети. На данный момент уже 700 беженцев сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Положительные результаты оказались у 30 человек, все они госпитализированы.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

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