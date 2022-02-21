Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Несколько украинских ведомств закрыли сайты от российских пользователей из-за боязни хакеров

Михаил Алимов

В мире
Несколько украинских ведомств закрыли сайты от российских пользователей из-за боязни хакеров
Фото: Unsplash

Сайты Министерства обороны и МВД Украины недоступны для пользователей из России. При попытке перейти на страницы https://wanted.mvs.gov.ua/ и https://www.mil.gov.ua/ выдается ошибка 1020.

Она означает, что доступ пользователям с этим IP-адресом к веб-сайту запрещен.

Несколько украинских ведомств закрыли сайты от российских пользователей из-за боязни хакеров Фото: Скриншот сайта Минобороны Украины при попытке подключиться через российский IP-адрес

CDN понимает, что IP-адрес изначально отмечен в настройках, как блокируемый. Вероятно, это произошло из-за опасения хакерских атак от пользователей из России.

16 февраля представители американской разведки заявили, что «связанные с Россией» хакеры якобы проникли в значимые украинские компьютерные сети с целью нарушить их работу в случае военного конфликта. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США.

По мнению анонимного источника, Россия «предпримет попытки нарушить работу важных объектов на Украине, которые отвечают за транспорт и электроснабжение». По данным неназванного чиновника, Штаты работают с Украиной, чтобы усилить ее кибербезопасность.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет отношения «ни к каким DoS-атакам», в том числе на Украине. Он уточнил, что в Кремле не располагают информацией по этому поводу.

Читайте также:
Украина хакеры Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Все мнения
О проекте