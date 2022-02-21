В ЛДПР призвали не верить анонимным источникам в вопросе состояния Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский медленно, но верно идет на поправку. Не нужно верить анонимным источникам, утверждающим обратное. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе политической партии.

— Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку, — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

Несколько дней назад телеканал РЕН ТВ сообщил, что главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому, по мнению врачей, требуется операция. При этом состояние политика пока этому препятствует. Парламентарию еще периодически требуется ИВЛ, но его состояние улучшилось в последние дни. Данное обстоятельство дает врачам надежду на скорое проведение операции.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил «ВМ» возможные причины, из-за которых Жириновский мог заразиться коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.