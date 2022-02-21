Суд рассматривает дело насильника, напавшего на женщину в Преображенском

Фото: Пресс-служба суда

Россия, Москва, Суворовская улица Карта всех событий

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в избиении и изнасиловании девушки на Суворовской улице в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 21 февраля.

По словам представителя ведомства, вечером 20 февраля 25-летний подозреваемый сначала избил, а потом изнасиловал потерпевшую.

Предполагаемый злоумышленник был задержан правоохранителями в кратчайшие сроки.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые экспертизы, заключила Иванова.

15 февраля были задержаны мужчины, устроившие вооруженный налет на стоматологию в Подольске. Два злоумышленника забежали в клинику на улице Маштакова в Подольске и, угрожая сотрудникам пистолетами, украли сейф и кассовый аппарат с деньгами. Третий преступник контролировал обстановку на улице, чтобы при необходимости сообщить об опасности.

После ограбления злоумышленники поехали в один из гаражей в Парковом проезде, где вскрыли сейф и кассовый аппарат. Общая сумма похищенного составила почти 2,5 миллиона рублей, которые они поделили между собой.