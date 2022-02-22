Глава Минобороны Украины: Киев готов защищать свой суверенитет после признания РФ ЛНР и ДНР

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Украина может и будет защищать свой суверенитет, свои территории даже после признания Россией независимости Луганской и Донецких народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Кремль не признал самопровозглашенные ДНР и ЛНР — Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет, — написал Резников в Twitter.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен заявили, что признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик нарушает международное законодательство.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».