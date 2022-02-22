Мужчина без документов в Москве ударил по голове сотрудника полиции

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Холмогорская улица Карта всех событий

Мужчина без документов ударил сотрудника полиции по голове в Москве. Об этом во вторник, 22 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам представителя ведомства, сотрудники полиции прибыли на улицу Холмогорскую по сообщению о драке. Там они обнаружили мужчину 1991 года рождения без документов. Пока правоохранители пытались установить личность неизвестного, тот вдруг начал вести себя агрессивно и ударил младшего сержанта полиции рукой по голове.

Действия мужчины были задокументированы и отправлены в следственные органы, которые примут процессуальное решение.

Похожий случай произошел на прошлой неделе. Вечером 17 февраля на станции метро «Тульская» молодой человек отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться на них руками. Его друг пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове.

Вскоре правоохранители задержали обоих правонарушителей. Следком опубликовал кадры их допроса.