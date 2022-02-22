Юрист рассказала, существует ли дискриминация мужчин в России

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В рамках гендерной проблематики гораздо чаще ставят вопрос о правах женщин, чем о правах мужчин. О том, существует ли в России дискриминация мужчин, рассказала юрист Рима Торосян.

Она отметила, что можно говорить о дискриминации мужчин в семейной плоскости. Так, в России есть понятие «материнский капитал». Мужчина может воспользоваться правом на господдержку, если его не реализовала женщина. А женщина, в свою очередь, обладает этим правом, если она является гражданкой РФ.

— В результате возникает асимметрия: если родители ребенка — гражданка РФ и иностранный гражданин, то капитал выплачивается, а если гражданин РФ и иностранная гражданка — не выплачивается. Несмотря на то, что сам ребенок является российским гражданином, — пояснила юрист в комментарии argumenti.ru.

Кроме того, в случае развода ребенок чаще всего остается с матерью, хотя ситуации бывают разными. Случаев, когда суд немотивированно встает на сторону матери, гораздо больше, чем противоположных примеров. По словам юриста, папам сложнее доказывать свое право на ребенка, чем мамам.

Также отцам в России сложнее оформить декретный отпуск по уходу за ребенком. Часто в таком отпуске отказывают военным и сотрудникам полиции, и тогда они вынуждены принимать решение об увольнении.

До этого эксперты рассказали, что такое гендерное воспитание и чем оно лучше «домостроевских» принципов.