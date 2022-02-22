Движение трамваев в районе Селезневской улицы восстановлено

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Краснопролетарская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 50 на Краснопролетарской улице (в районе улицы Селезневской) восстановлено. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Краснопролетарской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи задерживаются из-за ДТП, которое произошло на путях.

Днем ранее, 21 февраля, стало известно, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживаются по техническим причинам. В дептрансе попросили пассажиров быть внимательней и прислушиваться к объявлениям водителей.