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«Добро пожаловать в новый мир»: Медведев предостерег ЕС от остановки сертификации «Северного потока — 2»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
«Добро пожаловать в новый мир»: Медведев предостерег ЕС от остановки сертификации «Северного потока — 2»
Фото: Правительство РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что решение Германии о приостановке сертификации «Северного потока — 2» приведет к высоким ценам на газ в ЕС.

— Добро пожаловать в новый мир, в котором европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа, — написал Медведев в Twitter.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.

Канцлер добавил, что уже поручил минэкономики страны обратиться к немецкому регулятору. Он отметил, что этот шаг является необходимым для отмены сертификации трубопровода.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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