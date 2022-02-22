«Самый жесткий пакет санкций»: чем Запад угрожает России после признания ЛДНР

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Страны Запада и их союзники начали говорить о применении санкций к России после признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Конкретные ограничения в отношении нашей страны еще не введены. О самых значительных санкциях, которые обещают обрушить на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».

США

Власти США регулярно угрожают нашей стране санкциями на протяжении долгого времени. Новый виток «санкционного» обострения в речах заокеанских политиков начался в конце прошлого года. Тогда на фоне сообщений западных СМИ о «вторжении» России на Украину шла речь о «самом жестком в истории пакете санкций», но никакой конкретики не было.

Утром 21 февраля стало известно, что среди потенциальных ограничений — запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков. Подобные меры должны вступить в силу в случае «вторжения» России на Украину. Предполагается, что они должны создать угрозу российской экономике и разорвать «корреспондентские» отношения между банками стран, которые составляют основу глобальных денежных потоков.

Кроме того, под санкции попадут отдельные люди и компании. Их исключат из банковской системы США и запретят им торговать с американцами. Их активы также будут заморожены.

Похожие санкции президент США Джо Байден уже ввел в отношении ДНР и ЛНР. Согласно подписанным им документам, гражданам США запрещается ввести с народными республиками торговлю и инвестировать в их экономику.

После признания независимости донбасских республик в администрации американского президента заявили, что о санкциях против России объявят 22 февраля.

Великобритания

Британский премьер-министр Борис Джонсон уже выступил с заявлением относительно антироссийских санкций. По его словам, новые санкции будут направлены против лиц, которые «поддерживают российскую военную машину». Он также подчеркнул, что ограничительные меры самым жестким образом ударят по экономическим интересам России.

Какие именно меры собираются предпринять политики Туманного Альбиона, станет известно после экстренного заседания британского правительства. Оно пройдет 22 февраля.

Глава минздрава страны Саджид Джавид уже выразил уверенность в том, что ограничительные меры будут распространяться на людей, которые несут ответственность «за нарушение международного права».

Евросоюз

Издание Bloomberg со ссылкой на неназванный источник сообщило, что санкции Европейского союза в отношении России на фоне признания ДНР и ЛНР могут включать список физ- и юрлиц, запрет на добычу полезных ископаемых на территории республик и торговые отношения с ними.

Еврокомиссия предложит пакет антироссийских санкций послам Европейского союза 22 февраля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже сообщил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена из-за действий российской стороны. Канцлер поручил Минэкономики Германии обратиться к немецкому регулятору. Он отметил, что этот шаг является необходимым для отмены сертификации трубопровода.

В то же время в защиту России в Бундестаге выступила фракция партии «Альтернатива для Германии». В опубликованном партийном заявлении говорится, что кризис на Украине является следствием расширения НАТО на восток.

В свою очередь президент Франции осудил признание Россией донбасских республик. Он призвал ввести против нашей страны «адресные европейские санкции».

Канада

Канада также недовольна решением России о признании народных республик и считает, что это действие нарушает Минские соглашения, Устав Организации Объединенных Наций (ООН) и угрожает безопасности региона. С таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Она добавила, что Канада планирует ввести в отношении России санкции, которые не будут связаны с заранее подготовленными мерами в ответ на «нападение» РФ на Украину.

— Канада вместе с партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом, — написала Жоли в своем Twitter.

Япония

Страна восходящего солнца осудила решение России признать суверенитет донбасских республик. Глава МИД страны заявил, что Япония рассматривает варианты жесткого ответа. Никакие конкретные меры озвучены не были.

По данным японских СМИ, в планах — ограничение экспорта передовых технологий. Сообщается, что Япония может отказаться от поставок в Россию полупроводников, а также технологий, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой. Кроме того, рассматривается возможность введения в отношении нашей страны санкций в финансовом секторе.

В беседе с «ВМ» политолог Сергей Марков предположил, что провоцировать Россию серьезными ограничениями никто не будет.