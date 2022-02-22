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Великобритания выразила протест послу России Келину из-за Украины

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Великобритания выразила протест послу России Келину из-за Украины
Фото: Unsplash

Послу России в Лондоне Андрею Келину выразили протест в Великобритании из-за ситуации на Украине. Об этом заявили в пресс-службе королевского МИД во вторник, 22 февраля.

— Мы вызвали посла сегодня, чтобы подчеркнуть, что такие действия нарушают международное право. Великобритания повторяет, что ее приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска, — говорится в сообщении.

Келину сообщили, что Москва заплатит цену за действия через санкции, если не выведет войска, отмечается на сайте МИД.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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